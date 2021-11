Nederland naar WK na doelpunten van Bergwijn en Depay

Het Nederlands elftal heeft zich dinsdagavond voor de elfde keer in de historie geplaatst voor het WK voetbal. Het was een zenuwslopende wedstrijd, waarbij pas tegen het eind werd gescoord.

De Surinaamse-Nederlander Steven Bergwijn zorgde in de 84ste minuut voor het verlossende eerste doelpunt, waarna Memphis Depay de voorsprong in blessuretijd de 2-0 maakte tegen Noorwegen.

Na het mislopen van het WK van 2018 in Rusland is Oranje eind volgend jaar in Qatar weer present sinds 2014 in Brazilië.

Het WK 2022 in Qatar wordt het 22e WK voetbal ooit en het eerste kampioenschap in het Midden-Oosten. Het voetbaltoernooi vindt plaats in de maanden november en december, waarbij de openingswedstrijd op 21 november en de finale op 18 december 2022 worden gespeeld. De loting voor de poule-indeling van het WK is in april 2022.