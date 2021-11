Belfort tegen vaccineren, is voorstander van ‘osodresi’

ABOP assembleelid Edward Belfort heeft weer van zich laten horen als het gaat om COVID-19. In een gesprek met Suriname Herald zegt hij dat hij tegen het vaccineren is en een voorstander is van ‘osodresi’.

Sinds vier maanden drinkt Belfort zijn eigen brouwsel met onder andere lemmetje, knoflook, kurkuma, water en honing schrijft de nieuwssite. Hij prijst drankjes van cultuurgenezers die mensen direct zouden genezen.

Volgens Belfort worden de middeltjes van donkerkleurige genezers niet erkend, omdat ze geen blanke huidskleur hebben. “Dit is slavenmethode. We waarderen ons eigen ding niet”, zegt hij tegen Suriname Herald.

In Suriname zijn tot nu toe 1.140 mensen overleden aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus. Onder hen een aantal die niet geloofden in vaccinatie en/of volledig vertrouwden op ‘osodresi’. Helaas is dat anders voor ze uitgepakt.