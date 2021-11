Auto eindigt op z’n zij in goot langs de weg

Afgelopen nacht was het weer raak in Suriname: de bestuurder van dit voertuig ‘vloog’ van de weg en kwam op z’n zij terecht in een goot langs de weg.

Het ongeval gebeurde rond 01.00u in de ochtend op de T-kruising David Simonsstraat en Anton Dragtenweg in Paramaribo. De ravage was enorm, maar de bestuurder kwam met de schrik vrij.

De oorzaak van het eenzijdig verkeersongeval is nog niet bekend. De politie kwam ter plaatse om onderzoek te doen, waarna het voertuig werd weggesleept naar het woonadres van de bestuurder.