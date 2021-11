VIDEO: Jongeman vast na belediging en bedreiging politieman

Een 22-jarige jongeman is dinsdagavond ter hoogte van de Maretraite Mall in Suriname, aangehouden door leden van het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP). Hij heeft een politieman in de rang van brigadier van politie persoonlijk en via Facebook met de dood bedreigd. Hij schold de wetsdienaar ook uit.

De jongeman maakte een filmpje met de uitlatingen en plaatste dat op Facebook. Hij had op 14 november voeding gebracht voor zijn vriendin die was aangehouden. Toen hij op het politiebureau was werd hem voorgehouden dat er gezondheidsmaatregelen gelden.

Hij mocht de voeding op het bureau achterlaten, maar hij begon te praten met zijn vriendin die op het bureau was. Hem werd voorgehouden dat er regels op het bureau zijn en dat hij niet zomaar met een arrestant kon communiceren. De jongeman zou op een vervelende toon aan zijn vriendin hebben gevraagd waarvoor zij was opgesloten.

Hij werd boos toen de politieman hem voorhield over de gang van zaken op het politiebureau. Hij begon de wetsdienaar te bedreigen en uit te schelden. Daarna maakte hij onderstaand filmpje en plaatste dat op Facebook.

Na de bedreigende uitlatingen van de jongeman vreesde de politieman, dat de verdachte daadwerkelijk zijn bedreigende woorden in daden zou kunnen omzetten en deed aangifte.

Het filmpje via Crime News Suriname: