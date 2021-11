Scholiere met brom bij zebrapad aangereden

Aan de Indira Gandhiweg in Suriname, is een scholiere vanmorgen door een pick-up aangereden toen zij met haar brom overstak bij een zebrapad. Door de harde klap kwam het slachtoffer meters verder van het zebrapad, langs het wegdek terecht.

Het verkeersongeval gebeurde rond 06.45u op bovengenoemde weg ter hoogte van de Noordpoolweg. Het voertuig, een witte Musso die vermoedelijk een dienstauto van de overheid is, reed richting Latour.

Volgens een ooggetuige was het voertuig bezig in te halen, terwijl de bromfietser bezig was de straat over te steken. Het gevolg was een flinke botsing waarbij het slachtoffer met brom en al meters verder werd geslingerd.

Een agent die in de file zat heeft ter plaatse de ambulance ingeschakeld in afwachting van politie van bureau De Nieuwe Grond, zodat het slachtoffer sneller medische hulp kon krijgen.

De scholiere is gewond afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp. De politie heeft de zaak in onderzoek.