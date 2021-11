Automobilist rijdt kanaal in en komt met de schrik vrij

De bestuurder van deze auto is vanmorgen in een irrigatiekanaal terecht gekomen met zijn voertuig. Het gaat om een eenzijdig ongeval dat rond 07.00u plaatsvond te Groot Henar in het district Nickerie.

De man zat alleen in het voertuig en reed met hoge snelheid richtig Paramaribo. Bij het beschrijven van een s-bocht moet het misgegaan zijn. Hij verloor de controle over het stuur en reed zo het kanaal in.

Doordat het kanaal dicht begroeid is zakte de auto niet verder het water in. De bestuurder kwam er zonder kleerscheuren vanaf. Hij beschikt wel over een rijbewijs en had niet gedronken.

Vermoedelijk is hij eerst over de kop geslagen, na het uitwijken voor een gat in het wegdek. De politie van Henar kwam ter plaatse en heeft de zaak in onderzoek.