‘Pokie weigerde kavel particulier over te dragen aan Leo Brunswijk’

Diana Pokie, gewezen minister van van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) in Suriname, moest uiteindelijk het veld ruimen omdat ze weigerde een bouwkavel van een particuliere persoon over te dragen aan Leo Brunswijk, de jongere broer van vicepresident Ronnie Brunswijk.

Dat zegt ze vandaag in een exclusief gesprek met de Surinaamse krant de Ware Tijd. Die weigering is de directe aanleiding geweest van een conflict, waarin ze in juli dit jaar verwikkeld raakte met de ABOP de partij van Brunswijk.

Pokie treed vandaag voor het eerst na vier maanden naar buiten hierover. “Ik weigerde, omdat er geen gronden aanwezig waren om dat te doen”, zegt ze in het gesprek met de krant.