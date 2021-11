Nederlandse artsen naar Suriname voor hartoperaties bij kinderen

Een team van vijftien Nederlandse artsen en verpleegkundigen zal de komende weken in Suriname, bij vijftien Surinaamse kinderen een hartoperatie uitvoeren.

Het team blijft twee weken in het land en wil zoveel mogelijk operaties uitvoeren, zegt hartchirurg en leider van het team Dave Koolbergen tegen het ANP. Volgens hem i s het de dertiende keer dat de Nederlandse hartchirurgen in Suriname actief zijn.

Het Centrum Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam-Leiden (CAHAL) is de overkoepelende organisatie die het mogelijk maakt dat het speciale team de operaties in Suriname kan doen, terwijl het werk in Nederland ook gewoon doorgaat.

Koolbergen leidde de missie al elf keer. “We werken in Paramaribo heel efficiënt met een team van vijftien personen en vier extra gecreëerde intensive care bedden. De samenwerking met het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) en het lokale personeel is heel goed”, zegt hij.

Hartchirurg Dave Koolbergen