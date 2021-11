3 coronadoden en 32 nieuwe gevallen, sprake van dalende trend

Ook op zondag 14 november zijn de coronacijfers stabiel te noemen. Er werden op die dag 3 coronadoden en 32 nieuwe gevallen genoteerd, na 157 keer testen (20%).

Dat blijkt zondagavond uit de update van de cijfers op de officiƫle COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de update blijkt verder dat het aantal personen in de ziekenhuizen en ICU iets is gedaald.

Deze cijfers passen bij het beeld dat Soenita Nannan Panday-Gopisingh, medisch directeur van het ’s Lands Hospitaal tevens voorzitter van de Stuurgroep Covid Communicatie, bij de onlangs gehouden persconferentie, schetste.

Ze gaf aan dat statistieken laten zien dat er op verschillende aspecten van COVID-19 in Suriname een dalende trend is. “Maar wij gaan niet juichen en springen, want wij zien wat er in de rest van de wereld gebeurt en wij willen niet die kant op”, aldus de functionaris.

De cijfers van zondag 14 november 2021: