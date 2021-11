Broer slaat jongere zus tijdens ruzie over ouderlijke woning

Een broer heeft zijn jongere zus zondag zodanig geslagen, dat zij met de ambulance moest worden vervoerd naar het ziekenhuis. De twee kregen ruzie over hun ouderlijke woning in het district Wanica.

De broer en zijn zus wonen beide in het huis. De broer meent alleen aanspraak te hebben op het pand, maar de zus beweert ook recht te hebben om daar te wonen. Het gaat om een slepende kwestie tussen de twee.

Zij kregen zondagmorgen weer een woordenwisseling hierover, die is ontaard in een schermutseling. De broer sloeg zijn zusje in het gezicht waaraan zij bloeddoorlopen ogen overhield. De vrouw had verwondingen aan het hoofd en klaagde van pijn.

Vanwege de ernst van de mishandeling moest zij met de ambulance worden vervoerd. De politie ging ter plaatse en hield de verdachte aan. Hij is overgebracht naar het politiebureau.