Inhalende bestuurder ramt tegenligger en eindigt in trens

De bestuurder van deze terreinwagen is zaterdagavond in een trens langs de weg geëindigd. Dit nadat hij bij een inhaalmanoeuvre een tegenligger ramde en van de weg raakte.

Het verkeersongeval vond tegen 20.00u plaats aan de Mawakaboweg in Suriname. De bestuurder van de terreinwagen reed over bovengenoemde weg, in de richting van Welgedacht C. Daarbij besloot hij een aantal voertuigen in te halen.

Vanuit de tegengestelde richting kwam een blauw gelakte auto aan. De bestuurder van de terrein wagen ramde deze tegenligger rechtsvoor en verloor daarna de controle over het stuur. Hij eindigde met zijn voertuig in de trens.

Niemand raakte gewond maar er was wel sprake van flinke schade aan beide voertuigen. Deze moesten door een bergingsbedrijf weggesleept worden. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.

Foto van de auto van de tegenligger: