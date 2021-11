In een van de panden van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) in Paramaribo is een inbraak gepleegd. Het zou gaan om het gebouw aan de Henck Arronstraat waarin de helpdesk is gevestigd.

Daar zijn een computer, een telefoon en andere spullen weggenomen. De diefstal is zaterdagmiddag ontdekt. De politie was ingeschakeld en stelde een onderzoek in.

Hoe de verdachten in het gebouw zijn gegaan, is nog onbekend.