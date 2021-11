Militair die vrouw neerschoot snel aangehouden

De man die vanmorgen het vuur opende op een vrouw aan de verlengde Ephraimzegenweg is kort daarna aangehouden door leden van het Regionale Bijstand Team Midden. De schutter die militair is werd na goed speurwerk te Ephraimzegen aangehouden en afgevoerd.

Het wapen is aangetroffen en in beslag genomen. Eerder heeft de verdachte het vuur geopend op een vrouw die in haar hoofd en arm werd geraakt. Een man die de vrouw te hulp schoot kreeg een schot in zijn knie.

Beide slachtoffers zijn per ontboden ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd. De vrouw die leerkracht is werd in kritieke toestand afgevoerd. Haar collega’s die het nieuws hoor kwamen ter plaatse om zich te ori├źnteren.

De politie van Santodorp is nog ter plaatse bezig met het onderzoek. Zoals gebruikelijk zal de zaak overgedragen worden aan de Militaire Politie voor verder onderzoek.

De vrouw werd in haar hoofd geraakt.