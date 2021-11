Man beroofd tijdens uitrusten op balkon

Een rover heeft een man die aan het uitrusten was op het balkon van zijn woning in Paramaribo, beroofd van zijn gouden halsketting.

Volgens het slachtoffer is de crimineel op een onbewaakt moment op het erf gekomen. De verdachte ging daarna op het balkon en rukte de gouden ketting van hem weg. Na de daad rende de rover uit het erf.

Het slachtoffer herkende de dader als iemand uit de buurt en gaf dat door aan de politie. Hij deed aanwijzingen waardoor de wetsdienaren S.E. (27) hebben aangehouden. De verdachte ontkent iets af te weten van de beroving.

De halsketting is niet teruggevonden. De verdachte is na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname achter slot en grendel geplaatst.