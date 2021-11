Start Nationale bewustwordingscampagne ‘Met Elkaar in Suriname’

Op donderdag 18 november vindt de medialaunch en de start van de nationale bewustwordingscampagne ‘Met Elkaar in Suriname‘ plaats in de Ballroom van Torarica. Dit in het kader van de wettelijke bescherming van inheemse en tribale volken in Suriname.

Zowel Inheemse volken als andere Tribale volken komen volgens het internationaal recht in aanmerking voor de wettelijke erkenning van hun collectieve rechten. Suriname is thans in het proces deze rechten in haar wetgeving op te nemen. Hiervoor kent ons land de concept-wet Collectieve Rechten Inheemse Volken en Tribale Volken in Suriname.

Onderdeel van bovengenomde medialaunch betreft de ondertekening van de overeenkomst tussen het Amazone Conservation Team(ACT) en de Anton de Kom Universiteit inzake de Inventarisatie van Wetgeving die eventueel aangepast moet worden en nieuwe Wetgeving die zal moeten volgen.

Verder zal de ondertekening plaats vinden van de opdracht voor het concipiëren van Wetgeving voor de Instelling van de Grondenrechtenkamer voor geschillenbeslechting.