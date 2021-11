Notoire dief aangehouden voor stelen pitbull

Een man heeft zondagochtend tussen 4 en 5 uur een pitbull van een ander in Paramaribo gestolen. Hij klom over de schutting en nam het dier van het erf van de benadeelde weg.

Op camerabeelden is vastgelegd hoe de man de diefstal heeft gepleegd. Hij zou de pitbull stelen om te verkopen, maar naar zijn zeggen hebben onderweg twee andere mannen de hond van hem afgepakt.

De man is een oud-bekende van de politie in Suriname die eerder ook voor andere diefstallen is aangehouden. Elke keer verklaart hij dat anderen hem na de diefstal hebben bestolen.

De politie heeft de verdachte opgespoord en aangehouden. Hij is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.