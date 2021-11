Politiesurveillance door particuliere securitybedrijven ‘on hold’

Het besluit dat twee securitybedrijven in Suriname mede belast zouden worden met politiesurveillance, is vandaag on hold gezet. Deze beslissing is genomen door het ministerie van Justitie en Politie nadat zij een onderhoud heeft gehad met het bestuur van de Surinaamse Politiebond (SPB).

 

Het bondsbestuur heeft aangegeven dat de grondwet en het politiehandvest de mogelijkheid niet bieden dat beveiligingsbedrijven belast worden met de politiesurveillance. Het ministerie heeft daarbij rekening gehouden met de zienswijze van het bestuur van de politiebond.

Eerder werd bekend dat de bedrijven INPROSER en PPS assistentie zouden verlenen aan de politie in de surveillance. “De afgelopen periode zijn er vruchtbare gesprekken geweest tussen het Korps Politie Suriname (KPS) en INPROSER. Het verzoek vanuit het korps was om assistentie te verkrijgen bij het verlenen van de surveillancediensten binnen groot Paramaribo”, meldde INPROSER.

De SPB is fel gekant tegen het inzetten van particuliere securitybedrijven voor de criminaliteitsbestrijding. “Securitybedrijven zijn er niet om te zorgen voor ordehandhaving. Het is duidelijk genoemd zowel in de grondwet als in het politiehandvest wie ervoor zorgt”, aldus SPB secretaris Revelino Eijk tegen de Surinaamse krant de Ware Tijd.