Dakloze man neergeschoten en bewusteloos op straat aangetroffen

In de vroege ochtend van zaterdag 6 november werd een man bewusteloos aangetroffen, op de kruising van de Dr. Sophie Redmond- en de J.A.Pengelstraat in Suriname. Het bleek dat de man een schotverwonding had opgelopen.

De politie die rond 04.15u ter plaatse voor onderzoek ging, trof de man met een schotwond aan zijn linker onderbeen aan en schakelde een ambulance in om het slachtoffer naar het ziekenhuis af te voeren.

Het is vooralsnog onduidelijk wie het slachtoffer, dat een zwerver bestaan leidt, zou hebben geschoten. Naar verluidt zou het slachtoffer kort daarvoor op de kruising in een vechtpartij zijn betrokken met een andere man.

De politie van Nieuwe Haven heeft de zaak in onderzoek.