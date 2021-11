Ministerie van Openbare Werken stelt bouwcommissie in

Het Surinaamse ministerie van Openbare Werken (OW) heeft onlangs een bouwcommissie geïnstalleerd. Zowel de Unie van Architecten in Suriname als Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname maken deel uit van deze bouwcommissie.

Minister Riad Nurmohamed liet tijdens dit markante moment op het ministerie optekenen dat Paramaribo op de werelderfgoedlijst staat en vastgelegd is als een historische binnenstad. Onze binnenstad kent veel historische panden waar regels aan zijn verbonden. Monumentale gebouwen zijn in de loop der jaren degelijk achteruit gegaan door achterstallig onderhoud. Ook is gebleken dat mensen niet bekend zijn met de wet- en regelgevingen als het gaat om bouwen in Suriname.

De OW-minister gaf vervolgens aan dat het instellen van een bouwcommissie van essentieel belang was om deze zaken drastisch aan te pakken. De focus wordt gelegd op de binnenstad van Paramaribo, de monumentale- en staatsgebouwen alsook de bouwvergunningsaanvragen die binnenkomen bij het ministerie van Openbare Werken.

Verder werd aangevoerd dat de bouwwereld zich aan het ontwikkelen is dus nagegaan moet worden welke ontwikkelingen in Suriname geïmplementeerd kunnen worden. Echter moet ook worden gekeken naar bouwwetten die behoefte hebben aan eventuele aanpassingen. De taak van de bouwcommissie is verandering brengen in de manier van bouwen. Innovatieve manieren creëren om beter te bouwen en mooie projecten op te zetten.

Er zal ook gekeken worden naar hoe de spelregels op een professionele wijze naar de sector en samenleving kunnen worden gebracht.