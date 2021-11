Na 30 jaar weer ambtenarenopleiding in Marowijne

De afdeling Vorming en Opleiding (V&O) van het Ministerie van Binnenlandse zaken (Biza) in Suriname, gaat na 30 jaren weer ambtenaren opleidingen verzorgen in het district Marowijne. De officiele start vond zaterdag 6 november plaats op Hubertus Waaldijkschool te Moengo. Hierbij waren o.a. aanwezig Biza minister Bronto Somohardjo, DNA voorzitter Marinus Bee, Biza directeur Nasier Eskak, Jacintha Thomas-Alfaisie HRM directeur van Biza en de Districtscommissaris van Marowijne Zuid-West, Olivia Dominie

In dit district nemen vijfenvijftig cursisten deel aan de opleidingen.

De start van deze opleidingen is volgens minister Somohardjo een grote mijlpaal voor Marowijne. Dit is nodig om het kennis en operationele niveau van de ambtenaren van alle districten naar een gelijkwaardig en uniform standaard op te trekken. Dat de behoefte groot is, onderschrijft de Biza bewindsman, aangezien er 55 cursisten hieraan deelnemen. Het heft heel veel voeten in de aarde gekost om deze opleiding wederom aan te bieden en moedigde de ambtenaren aan om de opgedane kennis en vaardigheden efficiënt toe te passen op de werkvloer. “Na dertig jaar een ambtenarenopleiding in Marowijne; het gaan zware tijden worden, maar het zal de moeite waard zijn”, aldus de minister.

Voor DNA-voorzitter Bee betekent de opstart van deze opleiding een traject van van duurzame ontwikkeling, geen gemakkelijke is, maar wel één die gebalanceerd en stabiel is. Hij sprak de ambtenaren moed in om in zichzelf te investeren, zodat zij hogere posities kunnen bereiken en zich verder ontwikkelen binnen de maatschappij. “U kunt uzelf vanwege uw capaciteit, kennis en kunde onmisbaar maken. Wij gaan u waarderen op basis van die competenties en vaardigheden”, aldus Bee.

De Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk heeft later op de dag de studenten persoonlijk toegesproken om ze te motiveren en hun een hart onder de riem te steken

De opleidingen die in Marowijne verzorgd zullen worden zijn de vooropleiding Surnumerair, de Surnumerair Opleiding, de Bevolkingsadministratie (BA) Basis en de Voortgezette Algemene Ambtenaren Opleiding (VAAO)-1 opleiding.