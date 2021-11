3 coronadoden en 52 nieuwe gevallen zondag

In Suriname zijn zondag 7 november weer 3 coronadoden genoteerd. Het totaal aantal personen, dat sinds de start van de pandemie in het land is overleden, is hierdoor gestegen naar 1.117.

Dat blijkt zondagavond uit de update van de coronacijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de update blijkt verder dat er 168 swabtesten zijn afgenomen, waarvan uiteindelijk 52 positief waren (31%).

In de ziekenhuizen worden er nu 56 mensen behandeld, 10 meer dan gisteren. Het aantal patiënten op de intensive care bedraagt 18.

De cijfers van zondag 7 november 2021: