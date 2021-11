2 coronadoden, 46 nieuwe gevallen en minder patiënten in ziekenhuizen

In Suriname zijn de afgelopen 24 uur weer 2 coronadoden genoteerd. Ook zijn er 46 personen positief getest na 258 keer testen (17,8%).

Dat blijkt zaterdagavond 6 november uit de update van de coronacijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Uit de cijfers blijkt verder dat het aantal personen in de ziekenhuizen weer verder is afgenomen naar 46. Op de intensive care worden op dit moment 20 personen behandeld.

Het uitgaansverbod in Suriname, de zogeheten avondklok, is vanaf zaterdag 6 november ook verruimd en gaat nu in om 23.00u en duurt tot 05.00u.

De cijfers van zaterdag 6 november 2021: