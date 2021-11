Bewoners Henar weer verstoken van drinkwater

Dit weekend kwamen meer dan duizend gezinnen te Henar in Nickerie, weer zonder schoon en gezond drinkwater zitten. De mensen hebben hun misnoegen geuit en zijn de situatie beu.

De brug te Nickerie zou vanwege de waterproblematiek door de bewoners van Henar worden gebarricadeerd, wetende dat president Chan Santokhi richting het district koerste op zaterdag 6 november. De politie aldaar heeft dit vroegtijdig kunnen voorkomen en politieagenten ingezet om de brug te bewaken, met ondersteuning van de militairen van het Nationaal Leger (NL).

Ook een actie die voor vandaag (zondagmorgen) gepland was, vond geen doorgang. Ook daarvoor werden politie en militairen ingezet (foto).

Senrita Gobardhan, districtscommissaris van Nickerie, om een reactie gevraagd, zegt dat er maatregelen zijn getroffen vanaf SWM haar op de hoogte heeft gesteld over het probleem bij de waterbron te Henar. Een watertank zou zaterdag tussen 12 en 1 uur richting Henar zijn gegaan, die vanwege het verwisselen van zijn klutsplaat niet eerder kon vertrekken dan werd gevraagd.

“Een ander watertank die 5.000 liter water kan vervoeren, die is tegen twaalven ook in Nickerie. Dan gaan ze vullen bij SWM. En dan starten ze gelijk met waterdistributie”, zegt Gobardhan.

Aan de minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) in Suriname, David Abiamofo, is naar nog één watertank gevraagd. De twee watertanks die momenteel worden ingezet zijn niet genoeg om de waterbehoefte op te lossen. “Ik snap de mensen totaal, want zonder water kan je niets doen, maar we zijn bezig”, zegt Gobardhan.

De waterproblematiek te Henar wekt irritatie op bij de mensen. “Al een hele tijd hebben we geen water op Henar. Soms is er waterdruk en soms weer niet. Kinderen kunnen niet naar school gaan door waterproblemen hier te Henar”, zegt een verontruste vader.

De bewoners willen dat het probleem liever vandaag dan morgen wordt opgelost. “Ik heb contact genomen met een meneer die bij de SWM werkt. En toen bleek dat het niet aan ons als bewoners ligt van Henar, maar dat er iets stuk is gegaan van SWM daar, waaronder we geen water kunnen krijgen”, zegt een bezorgde moeder.

De bezorgde moeder heeft van deze SWM-werknemer begrepen dat het probleem sedert afgelopen vrijdag bekend is, en al is doorgespeeld aan het SWM-hoofdkantoor in Paramaribo.

Het is niet de eerste keer dat Henar verstoken is van stromend water. In augustus van dit jaar was dit reeds het geval.