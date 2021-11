Vrouw verkracht terwijl echtgenoot op feest aan het dansen is

Twee mannen hebben een vrouw zaterdagavond in Marowijne verkracht. De politie wist beide mannen meteen na de melding aan te houden.

De vrouw was samen met haar man naar een feestje. Zij zat in de auto, terwijl haar man aan het dansen was. Een vriend van haar man zat ook in het voertuig en haalde een andere vriend erbij.

De twee mannen reden met de vrouw in de wagen weg en hebben haar onderweg verkracht. Zij werd naakt naar de woning van een van hen gebracht, om haar weer te verkrachten. Daarna lieten zij haar gaan.

Vandaag werd melding gedaan van de verkrachting bij de politie, die beide mannen heeft aangehouden.