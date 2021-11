Inbreker (55) door buurtbewoners aangehouden en overgedragen aan de politie

De 55-jarige verdachte Ronald A. is in de vroege ochtend van dinsdag 2 november door buurtbewoners aangehouden aan de Goede Herrineringweg. Hierna werd hij overgedragen aan de politie van het bureau Latour, meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Ronald poogde eerder in die ochtend in te breken in een woning aan de Goede Hoopweg. Een 19-jarige huisbewoner die op dat moment in de woonkamer aan het gamen was, merkte op hoe de man met een scherp voorwerp de voordeur open forceerde.

De jongeman riep direct om hulp, waardoor de inbreker het hazenpad koos. De moeder van de 19-jarige jongen kwam op het hulpgeroep af, waarna moeder en zoon de achtervolging inzette. De buurtbewoners die inmiddels waren gealarmeerd schoten moeder en zoon te hulp om de verdachte aan te kunnen houden.

Bij die gelegenheid sprong Ronald in een goot, maar werd daarbij door de omstanders omsingeld. De 19-jarige jongeman ging op de verdachte af om hem aan te houden, maar Ronald bedreigde hem neer te zullen schieten.

Ondanks zijn bedreigende uitlatingen werd de verdachte door de omstanders overrompeld, aangehouden en vervolgens overgedragen aan de politie die inmiddels ter plaatse was aangekomen. Op hem werden een mobiele telefoon en een pinpas op naam van ene J.N. aangetroffen en in beslag genomen.

Hij verklaarde de eigenaar te zijn van de mobiele telefoon en dat de pinpas van zijn vriendin is, die in Frans-Guyana woont. Bij een ingesteld onderzoek in zijn woning stuitte de wetsdienaren op gereedschappen, een paspoort op naam van ene N.W., een mobiele telefoon, een gas buks en een jachtpatroon van het kaliber 12.

Naar zeggen van Ronald is hij eveneens de eigenaar van de gereedschappen en de mobiele telefoon en dat hij de jachtpatroon vanuit het binnenland heeft meegenomen. Verder verklaarde de verdachte dat hij de gas buks heeft gekocht en dat het paspoort van een ander vriendin is die in het district Marowijne woonachtig is.

Tijdens zijn verhoor hield hij de politie voor niets af te weten van de poging inbraak. De verdachte is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie voor poging inbraak, bedreiging met enig misdrijf en overtreding vuurwapenwet door de politie in verzekering gesteld.