Tweede dosis vaccin na positieve COVID-19 test toegestaan

Het ministerie van Volksgezondheid in Suriname heeft dinsdag laten weten dat zij een tweede dosis vaccin aanbiedt aan personen, die in de afgelopen maanden na een positieve COVID-19 test, één in plaats van twee doses vaccin hebben gehad.

Uit onderzoek blijkt dat 1 dosis vaccin binnen 6 maanden na een COVID-19 infectie in principe voldoende bescherming biedt. Zoals in veel landen is daarom tot nu toe geadviseerd om 1 dosis te geven aan personen, die 4 weken tot 6 maanden tevoren positief getest waren voor COVID-19. Dit ook vooral gezien de onzekerheid over de hoeveelheid doses vaccin die voor onze bevolking beschikbaar was.

Inmiddels is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat een extra dosis belangrijk is om een betere bescherming te bieden. En nu zijn er ook voldoende doses vaccin voor de Surinaamse bevolking. Daarom wordt ook in Suriname op advies van de NITAG (subcommissie van de Technical Advisory Committee on National Immunization Policy COVID-19) aan deze groep, een extra dosis aangeboden. Ook omdat een tweede dosis tegenwoordig noodzakelijk is om te reizen naar verschillende landen.

De tweede dosis zal van hetzelfde vaccin zijn als de eerste dosis. Tenzij de patiënte een zwangere is. In dat geval zal een dosis Moderna of Pfizer gegeven worden.Voor de tweede dosis kan men terecht bij het POC, het Zorghotel of een locatie in de buurt waar op die dag het voor u geschikte vaccin toegediend wordt.

Het laatste kunt u checken op de weekkalender, die u vindt op de website of facebook pagina van het Ministerie van Volksgezondheid. Registreren vooraf is niet nodig.