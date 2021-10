VIDEO: Leden kerk maken fontein Vaillantsplein schoon

Leden van ‘De kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen’, waren vandaag bezig de fontein met h et Statenmonument aan het Vaillantsplein in Suriname schoon te maken.

Een lid van ‘de Mormoonse helpende handen’ dat ter plaatse bezig was, gaf aan de redactie van Waterkant.Net te kennen dat zijn gemeente jaarlijks diensten betoond aan de samenleving. Dit keer is er in samenspraak met de dc gekozen om de fontein een schoonmaak beurt te geven.

De gemeente is ook in andere districten bezig met sociale projecten. De Surinaamse brandweer verleende de nodige assistentie bij dit project.

Het Statenmonument, ook wel het Monument voor het Koloniale Parlement, staat op het Vaillantsplein (tussen de Keizerstraat, Knuffelsgracht en Heiligenweg) in Paramaribo, Suriname. Op 7 mei 1966 werd op de toenmalige Spanhoek het Statenmonument met fontein onthuld door de honderd jaar oude weduwe van Johan Frederik Nassy om te herdenken dat honderd jaar eerder de eerste vergadering werd gehouden van de Koloniale Staten.

Dit monument is gemaakt door Stuart Robles de Medina en verving het borstbeeld van de ontdekkingsreiziger Johan Eilerts de Haan, dat in 1912 op deze locatie was neergezet. Het monument toont vijf vaandeldragers die de saamhorigheid en de rechten en vrijheden symboliseren van het Surinaamse volk.