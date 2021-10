Vrouw en baby belanden met busje in goot na aanrijding

Een vrouw en haar baby moesten vanmiddag na een aanrijding tussen een busje en een personenauto op de hoek van de Mawakaboweg en de Bomapolder Serie 2, met de ambulance worden vervoerd. Zij zaten in het busje dat in de goot is terecht gekomen.

De vrouw reed in het busje over de Bomapolder Serie 2 terwijl de personenauto over de Mawakaboweg reed. Zij verleende geen voorrang aan het verkeer over de Mawakaboweg waardoor er een botsing ontstond.

Het busje kwam na de aanrijding in de goot terecht. De vrouw was bekneld en moest door leden van het Korps Brandweer Suriname worden bevrijd. Zij en haar baby zijn met de ambulance vervoerd.

Beide wagens liepen schade op. Beide bestuurders zijn in het bezit van een geldig rijbewijs.