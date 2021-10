Surinaamse oud-militair in Amsterdam aangehouden voor moord op burgers in 1987

De Nederlandse politie heeft deze week in Amsterdam een 55-jarige man aangehouden die in 1987 als militair in het leger van Suriname, oorlogsmisdaden zou hebben gepleegd in de Binnenlandse Oorlog. De man was in die tijd een commando bij het leger en zou tijdens zogeheten ‘zuiveringsacties’ meerdere burgers hebben vermoord.

De 55-jarige in Suriname geboren man die de Nederlandse nationaliteit heeft, heeft volgens politie en justitie ‘op diverse manieren aangegeven dat hij destijds lid was van de infanterie van het leger en dat hij in die periode bij de commando’s zat’. ,,Ook heeft hij aan anderen verteld dat hij in juni 1987 meerdere mensen heeft gedood.”

Volgens justitie zouden de misdrijven zijn gepleegd tijdens de zogenoemde ‘zuiveringsacties’ in het Brokopondo-gebied, in juni 1987 in de omgeving van Brownsweg. ,,Daar voerde het leger acties uit waarbij burgers om het leven zijn gekomen.”

Het doden van mensen die niet (meer) aan de gevechten deelnemen is in strijd met het humanitair oorlogsrecht. Het Landelijk Parket onderzoekt deze zaak daarom als oorlogsmisdrijf, een internationaal misdrijf, en verdenkt de verdachte van overtreding van artikel 8 van de Wet Oorlogsstrafrecht.

Als verdachten de Nederlandse nationaliteit hebben of zich in Nederland bevinden kunnen zij hier vervolgd worden. Nederland heeft volkenrechtelijke verplichtingen tot het opsporen en vervolgen van internationale misdrijven. Deze verplichtingen bestaan, omdat deze misdrijven als de meest ernstige schendingen van het internationale recht worden gezien, met de meest verregaande gevolgen voor slachtoffers en de (internationale) rechtsorde.

Voor dit onderzoek zoekt de politie nog meer informatie. Het gaat met name om verklaringen over de zogeheten ‘zuiveringsacties’ in het Brokopondogebied, in de omgeving van Brownsweg in juni 1987. In dit gebied voerde het Surinaamse Nationaal Leger acties uit waarbij burgers om het leven zijn gebracht. Informatie die hier van toepassing op is en die relevant kan zijn voor het onderzoek, kunt u delen met het Team Internationale Misdrijven van de Landelijke Recherche via warcrimes@politie.nl.