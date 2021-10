Nationale Divali-viering in Nederland met lezing en concert

Martin Sitalsing, politie korpschef Nederlands Midden en van Surinaams-Hindoestaanse afkomst, roept zijn gemeenschap op om actiever en meer zichtbaar deel te nemen of bij te dragen aan de Nederlandse samenleving.

Tijdens de jaarlijkse Divali-lezing aanstaande zondag 31 oktober in theater Amare in Den Haag, zal hij hierover een oproep doen. Na oud-premier Ruud Lubbers en de ministers Ernst Hirsch Ballin en Wim Deetman, is politietopper Sitalsing de vierde persoon die is gevraagd om in verband met de Divali-lezing zijn licht te laten schijnen over de bijdrage van Hindoestanen aan de Nederlandse samenleving. Tijdens Divali steken op donderdag 4 november, hindoes overal in de wereld symbolisch lichtjes aan om de overwinning van het goede op het kwade te vieren. Daarom noemt men dit feest ook wel het lichtjesfeest.

Sitalsing wil met zijn oproep graag bereiken dat Hindoestanen meer in het licht gaan staan. Dat wil zeggen; ze moeten volgens hem niet meer wegblijven van het maatschappelijk debat. ‘We trekken te veel met elkaar op in eigen familiekring”, zegt hij. “Want de Hindoestaanse gemeenschap in Nederland is misschien wel het beste voorbeeld dat de integratie is gelukt.” Hij is er van overtuigd dat het tijd is om uit de Hindoestaanse comfortzone te stappen en hij denkt dat de rolmodellen uit zijn gemeenschap andere Hindoestanen moeten uitdagen om dat ook te doen.

De Dival-lezing maakt deel uit van de Nationale Divali-viering die jaarlijks wordt georganiseerd door Stichting Hindoe Onderwijs Nederland(SHON), Sanatan Hindoe Parishad Nederland (SHPN) en Amare. Op woensdag 3 november, de dag voor Divali, zullen de ambassadeurs van India, Suriname en Nederland samen met de burgemeester van Den Haag, om 17 uur de grootste dia van Europa aansteken in de centrale hal van Amare.

Daarna is er een fakkeloptocht langs de hofvijver en wordt de avond afgesloten met een concert van het wereldbefaamde Residentie Orkest in de Nieuwe Kerk, Den Haag met onder meer Denise Jannah en de Indiase ster Lucky Singh. Premier Rutte en de Surinaamse president Santokhi zijn opnieuw uitgenodigd hun Divali-wens uit te spreken door middel van een videoboodschap.

De Divali-lezing is op zondag 31 oktober vanaf 18 uur live te volgen via de livestream link Stichting Hindoe Onderwijs Nederland en het concert live on air via Radio Amor op 3 november vanaf 19.30 uur.

Kaarten voor het Divali-concert kunnen besteld worden via de kassa van Amare.