Aantal coronapatiënten in thuisisolatie daalt

Het aantal COVID-19-patiënten in thuisisolatie vertoont de laatste weken een dalende trend in Suriname. Waar het aantal drie weken tot een maand geleden al dichtbij de 3000 was, is het de afgelopen periode flink gedaald. Dat liet Bart van Lohuizen, operations manager van de 178 COVID-lijn, weten tijdens de COVID-19-persconferentie op donderdag 28 oktober.

Van Lohuizen gaf een indicatie van de situatie in de afgelopen drie weken. In de periode van 6 oktober tot 13 oktober waren 2567 patiënten in thuismonitoring, 526 zijn in die week thuis genezen en 19 mensen overleden. De week van 13 tot 20 oktober waren 2027 patiënten thuis, 887 zijn genezen verklaard en 15 verloren de strijd tegen het virus.

In de week 20 tot 27 oktober zijn 1450 patiënten thuis gehouden, 624 zijn genezen en 8 gestorven. Gehoopt wordt dat deze dalende trend blijft aanhouden. Statistieken laten zien dat er naast de daling van het aantal patiënten in thuisisolatie, ook een enorme daling is in het aantal telefoontjes van burgers die voor informatie bellen naar 178.

De focus van 178 voor de komende periode is gericht op het geven van een wekelijkse update van data, het professionaliseren van de COVID-lijn, de werkprocessen en gepaste training voor het personeel. De operations manager vindt het belangrijk dat deze processen samen opgelost kunnen worden.