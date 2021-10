Honderd huishoudens Galibi ontvangen durotank

Honderd huishoudens van Christiaankondre en Langamankondre, ook bekend als Galibi, kregen afgelopen dinsdag een durotank. Dit is onderdeel van het Community Resilience Building project, dat wordt uitgevoerd door het Rode Kruis en het Community Disaster Response Team van deze gemeenschappen. Bij dit project staat zelfredzaamheid centraal, meldt de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS).

Galibi heeft een drinkwaterstation, maar deze functioneert niet optimaal door de gebrekkige elektriciteitsvoorziening. Het gevolg hiervan is, dat de gemeenschappen slechts op enkele momenten van de dag water uit de kraan krijgen. Daardoor hebben de mensen, en vooral nu tijdens de droge tijd, te kampen met een tekort aan water. Uit een onderzoek in Galibi is naar voren gekomen dat de mensen behoefte hebben aan het opslaan van water. De durotanks zijn daarom een grote tegemoetkoming voor de mensen.

Elk dorp heeft 50 durotanks gekregen met een opslaginhoud van 1000 liter per tank. De 100 grote watertanks zijn met een ponton vervoerd naar Galibi.

Selowin Alamijawari, dorpshoofd van Langamankondre, is het Rode Kruis dankbaar voor de schenking want hierdoor kunnen de dorpelingen water opslaan. “Dit zie ik als een voorlopige oplossing van ons waterprobleem, maar wij (dorpshoofden), zullen onze uiterste best doen om een duurzame oplossing te realiseren”, zegt Alamijawari. De dorpshoofden willen permanente stroomvoorziening voor de dorpen, waardoor het waterstation de hele dag water kan distribueren naar de huishoudens.

Chequita Ligorie, die betrokken is bij het gemeenschapsproject, zegt dat in eerste instantie was besloten om alleen zestigplussers een watertank te geven. Maar de behoefte bleek groter te zijn. “Door de schenking van die honderd durotanks, heeft zeker tachtig procent van Galibi een grote watertank”, zegt Ligorie. De mensen die eerder zelf een durotank hadden aangeschaft, zijn hiervoor niet in aanmerking gekomen. Meestal wordt regenwater opgeslagen in de tanks.

De donatie van de watertanks is volgens Ligorie een hele verlichting voor vooral mensen die hiervoor het geld niet hebben. “Ik heb vernomen dat zo een durotanks SRD 3000 kost en je moet ook geld hebben om die naar Galibi te transporteren”, zegt zij. Ligorie wijst er ook op dat water een belangrijke levensbehoefte is. Toegang tot schoon drinkwater is één van duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG – Sustainable Development Goals) waar Suriname zich aan heeft gecommitteerd.

