Agressieve zoon slaat vader met klomp op hoofd

Een vader in Suriname moest deze week slagen met een klomp incasseren. Zijn eigen zoon heeft hem daarmee op het hoofd geslagen. Hij was vermoedelijk boos op zijn vader die hem had aangesproken toen hij aan het vechten was met zijn broer.

De vader woont samen met zijn zonen in het huis. Op een bepaald moment ontstond er een woordenwisseling tussen de zonen. De vader was bezig te rusten in zijn slaapkamer en kwam buiten om hen aan te spreken. De zonen stopten met het vechten.

De vader ging toen verder om te rusten en kwam naderhand weer buiten. Een van de zonen heeft hem toen zonder enige aanleiding met een klomp op zijn hoofd geslagen. De man heeft letsel opgelopen aan het hoofd en moest medische behandeling ondergaan.

De Surinaamse politie ging na de aangifte van het slachtoffer ter plaatse. Op dat moment was de zoon bezig enkele buren te bedreigen met een mes. De politie heeft hem aangehouden en in verzekering gesteld. Het mes en de klomp zijn in beslag genomen.