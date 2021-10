Suriname schenkt partij Pfizer-vaccins aan Jamaica

Suriname heeft een partij Pfizer-vaccins gedoneerd aan Jamaica. Deze donatie die op woensdag 27 oktober 2021 naar het Caribische eiland is verstuurd, ligt in het kader van afspraken en verzoeken binnen de Caricom Staatshoofdenvergadering. Jamaica heeft een schaarste aan vaccins, welke zij ook niet op de normale manier kan betrekken. Suriname heeft op basis van deze behoefte en haar eigen voorraden ingespeeld op het verzoek. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid zegt, dat Suriname hiermee heeft getoond haar positie binnen de regio te versterken.

Het gaat om een partij van ongeveer 45 duizend vaccins. Binnen de Staatshoofdenvergadering was er onder andere vanuit Jamaica een verzoek gedaan, dit vanwege de beperkte voorraden aan vaccins die het eiland ook niet op de normale manier kan betrekken. Het verzoek wordt volgens minister Ramadhin gedaan aan landen die een overschot hebben aan vaccins. “Op basis van onze huidige voorraden, maar ook op basis van de prospects die er zijn voor de komende periode, hebben wij deze beschikbare hoeveelheid kunnen reserveren voor Jamaica”, laat de bewindsman optekenen. Intussen heeft het eiland enthousiast gereageerd op de donatie en zal zij haar dank nog via een schrijven kenbaar maken.

Minister Ramadhin zegt dat het voor Suriname een heel belangrijke donatie is. “Hiermee hebben wij als land getoond dat wij vriendschappen in stand houden, onze positie binnen de regio versterken en solidariteit tonen met landen die over minder vaccins beschikken.” De bewindsman merkt verder op dat Suriname in een gezegende positie verkeert om over genoeg vaccins te beschikken. “Omdat ook wij donaties hebben gekregen, is het heel redelijk te doneren.” Minister Ramadhin benadrukt dat Suriname een beleid voert dat vooruitzichten biedt voor ons als land en voor de hele wereld. “Wij gaan soms ook naar Jamaica en wij hebben er voordeel aan als er daar en in andere delen van de wereld een veilige omgeving is.”