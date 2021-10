Politie: ‘Omgekomen motorfietser toch niet aan het stunten’

De Surinaamse politie is teruggekomen op dit eerder persbericht, waarin ze aangaf dat de 21-jarige verongelukte motorfietser Valencio Faerber aan het stunten was. Volgens het Korps Politie Suriname was hij toch niet aan het stunten, toen hij de controle over de motorfiets verloor en hard tegen een stenen muur aankwam.

“Na analyse van filmbeelden is de afdeling Forensische Opsporing van de politie tot de conclusie gekomen, dat Faerber de controle over de motorfiets niet had verloren, omdat hij daarop aan het stunten was”, aldus de politie.

Het politie onderzoek met betrekking tot de oorzaak van dit ongeluk duurt voort. Inmiddels het ontzielde lichaam van Valencio Faerber in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie afgestaan aan zijn nabestaanden, meldt de politie vandaag.