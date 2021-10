Tarief voor contante geldopnames bij ATM’s aangepast

Pinpashouders van in Suriname gevestigde banken kunnen dankzij het interbancair netwerk van Banking Network Suriname N.V. (BNETS) gebruik maken van elkaars ATM- en POS-faciliteiten.

Het optimaal beheren van dit interbancaire netwerk gaat gepaard met het onderhoud van een veilige en robuuste IT-infrastructuur. Deze infrastructuur waarborgt de veiligheid, efficiency en betrouwbaarheid van het betalingsverkeer aan de samenleving. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn gebaseerd op USD-bedragen. Na de devaluatie van de SRD zijn de kosten in SRD aanzienlijk gestegen.

Alhoewel BNETS vanwege haar maatschappelijke verantwoordelijkheid een verhoging van de kosten van een contante geldopname zo lang mogelijk uitgesteld heeft, ontkomt zij er helaas niet aan om de verhoging van deze kosten aan de pinpasgebruiker door te belasten. Vanaf 15 november 2021 bedragen de kosten voor een contante geldopname bij een ATM van een andere bank dan waar de klant rekeninghouder is of bij een Cashpnt SRD 5,00. Voor de exacte kosten van een contante geldopname bij een ATM van de bank waar de klant rekeninghouder is, adviseren wij de berichtgeving van die bank te volgen.

BNETS hoopt op begrip van de samenleving en doet een beroep op de samenleving om zoveel mogelijk gebruik te maken van de diverse gratis digitale en elektronische betaalmogelijkheden, zoals pinnen bij de kassa (POS-apparaat), internet en mobiel bankieren en betalen via een wallet (Mopé en Uni5Pay).