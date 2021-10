Bankmedewerkster verantwoordelijk voor valutazwendel gegijzeld door ondernemer

Een ondernemer in Suriname is woensdag gearresteerd voor het gijzelen van een accountmanager van een bekende Surinaamse bank. De ondernemer had aan de vrouw genaamd Anuradhadebie M., 700 tot 800 duizend euro afgestaan voor het omzetten in USD. M. die verantwoordelijk wordt gehouden voor valutazwendel, kan dit geld niet verantwoorden.

De ondernemer verklaart dat hij haar slechts heeft meegenomen naar zijn kantoor om haar te bewegen zijn geld terug te geven, omdat het om een heel groot bedrag gaat. Zij kon hem niet vertellen wat zij met het geld heeft gedaan.

Anuradhadebie M. verklaart dat zij is geslagen nadat zij was ontvoerd, maar de ondernemer heeft dit ontkend. De politie heeft hem na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld vanwege wederrechtelijke vrijheidsberoving.

De bankmedewerkster is aangehouden en in verzekering gesteld voor overtreding van de Wet Money Laundering, valsheid in geschrifte, oplichting en verduistering. Inmiddels heeft zij aangegeven miljoenen SRD, USD en euro’s te hebben gehad van ondernemers om voor hen te wisselen. Zij zou bepaalde bedragen achterover hebben gedrukt.