Vrienden starten doneeractie na plotselinge overlijden Jennifer

Afgelopen weekend kwam de 54-jarige Jennifer Williams uit Amsterdam plotseling om het leven. Ze was zaterdagavond nog aan het dansen op een feestje, toen ze daar ineens onwel werd en kort daarna kwam te overlijden.

Haar dood van het ene op het andere moment, is voor velen en vooral vrienden die erbij waren een enorme schok. “Om naast de uitvaart als vrienden ook op gepaste wijze afscheid van haar te kunnen nemen zoals zij in het leven stond, zijn wij deze doneeractie gestart”, laten ze weten.

“Onze Lieve vriendin Jennifer heeft haar laatste feestje gevierd. Jennifer was een lieve warme vriendin die altijd voor iedereen klaarstond. Zij was een levensgenieter pur sang. Ze laat haar dochter Caitlin achter en middels deze actie hopen wij ook Caitlin wat te ontzorgen”, aldus de tekst bij de crowdfundingsactie.

Komend weekend wordt er afscheid genomen van Jennifer, waarna de uitvaart in besloten kring plaats zal vinden. Op het moment van schrijven is al meer dan 7.000 euro opgehaald. Doneren kan via deze pagina.