Jonge vrouwen aangehouden voor verzenden cocaïne via postpakket

Rechercheurs van de Narcotica Brigade in Suriname, hebben op vrijdag 15 oktober Mary-Jane S. (30) en Lucretia T. (20) in twee afzonderlijke zaken opgespoord en aangehouden. Deze jonge vrouwen hebben in de maand januari 2021 elk een doos met daarin cocaïne, ter verzending naar het buitenland aangeboden bij één van de postbedrijven in Paramaribo meldt de politie.

Tijdens controle ontdekte de douane recherche in het postpakket van Mary-Jane 378 gram cocaïne. De drug zat verborgen in Chinese specerijen; terwijl in de doos van Lucretia 343 gram cocaïne verborgen zat in verschillende kruiden. De drug werd in beslag genomen en overgedragen aan de afdeling Narcotica Brigade.

Na uitgewerkte informatie werden de twee postverzendsters opgespoord en aangehouden door narcotica rechercheurs. Zij zijn in verzekering gesteld. Mary-Jane is op haar woonadres te Wanica en Lucretia op haar woonadres te Latour aangehouden. Volgens verklaring van Mary-Jean had zij de doos gepost voor een kennis en wist niet dat er drugs daarin zat.

Lucretia gaf de politie te kennen dat zij de doos in opdracht van de 35-jarige Edison P. had gepost. Edison werd op zijn woonadres opgespoord maar niet aangetroffen. Hij meldde zich op dinsdag 19 oktober op de afdeling Narcotica Brigade aan en werd na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie, hangende het onderzoek, door de politie in verzekering gesteld.