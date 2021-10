Partij illegale sigaretten en whiskey in beslag genomen in Nickerie

Opnieuw is de politie in Suriname gestuit op een flinke hoeveelheid illegale sigaretten in het district Nickerie. Dit keer was er ook sprake van illegale alcohol (foto inzet).

Op zondag 24 oktober jongstleden, heeft een gemengd team van de politie na uitwerking van informatie een onderzoek gepleegd op een winkeladres aan de Krappahoeklaan te Hamptoncourtpolder in het rijstdistrict.

Bij dit onderzoek is de politie gestuit op een grote partij illegale sigaretten en alcoholische dranken, die niet voorzien was van accijnszegels. De winkelier M.G. werd na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld terzake overtreding Wet Economische Delicten.

De zaak werd vervolgens buiten proces afgehandeld, nadat M.G. een boete betaalde van SRD 120.000.

Eerder deze maand werd een hoeveelheid aan illegale sigaretten aangetroffen door de politie. In deze zaak werd een ambtenaar aangehouden: