Auto op z’n kop in trens, bestuurder nergens te bekennen

Deze auto is maandagmiddag op z’n kop geëindigd in een trens. Het gaat om een eenzijdig verkeersongeval aan de Vierkinderenweg in Suriname. Van de bestuurder ontbreekt elk spoor.

Het voertuig reed rond 13.45u over bovengenoemde weg, richting Magentakanaalweg. Ter hoogte van de Raoulweg zou het mis gegaan zijn en kwam de auto door tot nu toe onbekende oorzaak in de trens terecht.

Toen andere verkeersdeelnemers en omstanders kwamen kijken wat er zich heeft afgespeeld, was de bestuurder nergens te bekennen. Het is daarom ook niet duidelijk wat er precies gebeurd is.

De politie was snel ter plaatse en schakelde een sleepdienst in, om het voertuig uit het water te halen: