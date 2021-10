JCI Paramaribo schenkt gemeenschap vernieuwde stadskaart

Op zaterdag 23 oktober 2021 heeft JCI Paramaribo in klein verband een vernieuwde stadskaart onthuld, in verband met haar 60-jarig bestaan. De stadskaart staat aan de buitenzijde van het DNA gebouw (tegenover het vlaggenplein) en is in 2004 voor het eerst opgeleverd als project onder leiding van de toenmalige Local President Harold Amalinsi.

Op 28 februari j.l heeft JCI Paramaribo haar 60 jarig bestaan herdacht. Om dit heugelijk feit op een impactvolle manier te vieren, heeft het huidig bestuur van JCI Paramaribo onder leiding van Local President Raisa White besloten om een gemeenschapsproject uit te voeren door de stadskaart die reeds geruime tijd vernield was, te herstellen en te vernieuwen.

Tijdens de onthulling waren de volgende gasten aanwezig: Nationale President Cristal Kensen-Noslin, Senator Harold Amalinsi, Distrcits Secretaris Ricardo Jurel, Sieske Rama (vertegenwoordiger van het Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme) en het bestuur van JCI Paramaribo.

Met het herstellen en vernieuwen van de stadskaart worden de volgende doelen beoogd:

De Surinamer, maar nog meer de toerist die Suriname bezoekt, een handje bij te helpen om zijn weg sneller te kunnen vinden in de binnenstad van Paramaribo. Een bijdrage helpen leveren aan de bevordering van de toerisme sector in Suriname. Tot slot zorgt de stadskaart, mede namens haar strategische ligging voor een stukje stadsverfraaiing.

JCI Paramaribo spreekt de hoop uit met deze geste een bijdrage te hebben geleverd aan de totale samenleving en roept op om dit Surinaams goed te waarderen en vooral te waarborgen. De organisatie kijkt ernaar uit om meer impactvolle gemeenschapsprojecten uit te voeren in Suriname.