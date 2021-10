Bedrijfsleven opgeroepen voor deelname Expo 2020 in Dubai

- Advertisement -

Het Surinaamse ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) roept het bedrijfsleven in Suriname op voor deelname aan de Wereld Expo 2020. Deze wereldexpositie vindt momenteel plaats tot 31 maart 2022 in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

De expositie heeft als thema ‘Connecting Minds, Creating the Future’ en drie sub thema’s, te weten ‘Opportunity’, ‘Mobility’ en ‘Sustainability’. Suriname neemt deel onder het sub thema ‘Sustainability’. Minister Albert Ramdin van BIBIS geeft aan dat om duurzame groei en ontwikkeling te creëren het belangrijk is dat er een klimaat wordt geschapen om investeerders aan te trekken.

Het terrein van de Expo, welke ligt tussen de steden Dubai en Abu Dhabi, beslaat een oppervlakte van 4,38 km2. Er zijn 192 deelnemende landen met circa 44.000 bedrijven, waarbij ongeveer 25 miljoen bezoekers worden verwacht, inclusief 5,5 miljoen zakenlieden. Dit biedt een uitstekend platform voor Suriname om haar producten en diensten te tonen.

Belangstellenden kunnen contact maken op email: investinsu@gov.sr of international.business.suriname@gmail.com

Deze wereldexpositie zou oorspronkelijk plaatsvinden van 20 oktober 2020 tot 10 april 2021 maar werd uitgesteld vanwege de COVID-19 pandemie. Dubai schenkt Suriname gedurende de zes maanden 80% van de kosten die gepaard gaan met de deelname aan het evenement.

Gedurende dit evenement wordt er een dag gewijd aan een deelnemend land. De dag voor Suriname valt op zaterdag 27 november 2021. In het kader hiervan zal een regeringsdelegatie onder leiding van President Santokhi een bezoek brengen aan de expo in de periode 27 november tot 03 december 2021.