Neefje pakt shot palm van oom en steelt ketting en geld

De 48-jarige Maikel A. is op donderdag 14 oktober door de politie van het bureau Latour ter zake diefstal aangehouden. Een oom deed van deze diefstal aangifte tegen Maikel meldt het Korps Politie Suriname.

De oom verklaarde bij de politie dat zijn neefje de nacht van zondag 10 op maandag 11 oktober bij hem had doorgebracht. Hij verliet op 11 oktober omstreeks 07.30 uur in de morgen zijn woning om naar een buurman te gaan voor het fatsoeneren van zijn haar. Voor het verlaten van de woning hield hij zijn neefje die in de woonkamer lag te slapen dit voor en vertrok.

Toen de oom na een half uur weer thuis was, kwam hij tot de ontdekking dat een geldbedrag in SRD en zijn gouden halsketting uit zijn slaapkamer waren weggenomen. De zak waarin het geld en de halsketting zaten, trof hij gescheurd op de vloer aan. Daarnaast constateerde de aangever dat een fles palm die hij achter zijn bed had verscholen, minder was geworden.

Aangezien de benadeelde geen sporen van inbraak kon waarnemen, confronteerde hij zijn neefje met de diefstal. Maikel gaf hem te kennen niets van de diefstal af te weten. Hij hield zijn oom wel voor dat hij tijdens zijn afwezigheid zonder toestemming in zijn kamer was geweest en slechts een slok palm heeft gedronken.

De wetsdienaren spoorden het neefje op en hielden hem op 14 oktober aan. Het geld en de halsketting zijn niet achterhaald. De verdachte werd na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie in verzekering gesteld.