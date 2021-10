OS Domburg grondig en dubbel ontsmet na melding positief COVID-19 geval

De melding dat een leerkracht van OS Domburg positief is getest op COVID-19 en aanwezig was op school kwam als een schok. Het schoolhoofd heeft na de melding te hebben gehad meteen contact gemaakt met het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) en de gegeven richtlijnen gevolgd.

Het hoofd van OS Domburg, mevrouw Kartopawiro, benadrukt dat pas dinsdagmiddag het bericht is ontvangen van de leerkracht, dat zij positief is getest op COVID-19 en niet maandag. “Ik heb een bewijs daarvan, want ze heeft het naar mij toe geappt. Zij heeft mij niet maandag aangegeven dat ze COVID-19 besmet was. Dat is dan niet de waarheid”, zegt Kartopawiro. “Ze heeft zich dinsdagochtend vroeg afgemeld en was helemaal niet meer op school aanwezig.”

Het schoolhoofd zegt dat de desbetreffende leerkracht tien dagen in quarantaine moet. Tevens werd er gebeld naar het BOG en de rayoninspecteur over dit geval. In opdracht van het BOG moest de school ontsmet worden door de interieurverzorgsters. Dit is woensdagochtend ook gebeurd.

“Alles wat is aangeraakt is ontsmet. Het is zelfs dubbel ontsmet; het is namelijk zo dat er al dagelijks voordat al de kinderen op school aanwezig zijn, de hele school ontsmet wordt qua meubilair, qua deuren, qua toiletten. Dit wordt gedaan door de flinke schoonmaaksters die daar aanwezig zijn met alcohol en met bleekmiddel”, zegt Kartopawiro.

Afgelopen woensdag werd, ondanks er al was ontsmet, de ruimte toch nog eens ontsmet uit voorzorg.