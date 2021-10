Man beroofd en beschoten in Paramaribo-Noord

Twee rovers hebben een man woensdagavond aan de Jeroen Boschstraat in Paramaribo-Noord overvallen en beschoten. Het slachtoffer heeft een schotverwonding in zijn linkerbeen opgelopen en is per eigen gelegenheid gebracht naar de Spoedeisende Hulp.

Vernomen wordt dat de twee criminelen zich verplaatsten in een witte wagen waarvan het kenteken onbekend is. Zij vielen het slachtoffer in de straat aan en maakten hem zijn halsketting afhandig.

Een van de rovers schoot met een wapen op het slachtoffer dat een schotverwonding heeft opgelopen.

Na de beroving stapten de criminelen weer in de auto en reden in de richting van de Ringweg. De politie werkt aan hun aanhouding.