Renovatie drie monumentale panden historische binnenstad van Paramaribo

Het Directoraat Cultuur van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, via de Project Implementation Unit (PIU) van de IDB-lening, Paramaribo Urban Rehabilitation Program (PURP), heeft op woensdag 20 oktober contracten getekend voor het renoveren van drie monumentale panden in de historische binnenstad van Paramaribo.

Het gaat om de panden aan de Waterkant 30 & 32, die nu gebruikt worden door het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, en het pand aan de Mirandastraat 10, welke in gebruik is door het ministerie van Justitie en Politie.

Het architectenbureau KDV Architects zal de supervisie doen inzake de renovatiewerkzaamheden van deze 3 monumentale panden. De werkzaamheden aan de panden Waterkant 30 & 32 worden uitgevoerd door NV Samat en zullen minimaal 18 maanden duren. Voor de renovaties aan de Mirandastraat 10, is Baska NV verantwoordelijk en hier zal er minimaal 8 maanden gewerkt worden.

Na de renovatie van deze panden, zal in elk van de panden een ruimte gereserveerd worden voor verhuur aan niet-overheids groepen ten behoeve van commerciële aktiviteiten. Dit is een voorwaarde van de IDB-lening PURP, om de gebouwen te kunnen renoveren. De gedachte hierachter is dat deze commerciële aktiviteiten, inkomsten zullen genereren die kunnen bijdragen aan het onderhoud van de panden.

PURP is een lening van de Inter-American Development Bank (IDB). Het programma heeft als doel een bijdrage te leveren aan de sociaal-economische herleving van de historische binnenstad van Paramaribo.