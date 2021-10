Politie doet onderzoek naar verminking stier

In Nickerie hebben kwaadwilligen de pezen van de achterpoten van deze stier doorgesneden. Het dier moest noodgedwongen naar een slachthuis worden gebracht.

De heer Karijoredjo, eigenaar van deze stier, ontdekte dit dinsdag in de ochtenduren en barste in tranen uit. Doordat de pezen van de achterpoten waren doorgesneden, was het onmogelijk voor het dier om te staan (foto).

De eigenaar was noodgedwongen om de stier, die een waarde heeft van SRD 30.000, voor SRD 5.000, te verkopen aan een slager.

Karijoredjo, die woonachtig is aan de Graderweg vertelt dat een slager een week terug, meermalen langs is geweest en gevraagd heeft om deze zelfde stier voor een appel en een ei aan hem te verkopen. De eigenaar heeft het bod steeds afgewezen. Karijoredjo heeft het vermoeden dat deze daad is verricht door deze zekere meneer.

De politie van Waldeck bevestigd dat de eigenaar van de stier al aangifte heeft gedaan. De vermoedelijke dader is een oud bekende van de politie. Het is nu een kwestie van tijd dat de politie de dader of daders in de kraag zal vatten.