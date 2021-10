CLO vraagt aandacht voor meer geld ambtenaren en ziekenhuispersoneel

Het nieuwe bestuur van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) heeft aandacht van president Chandrikapersad Santokhi gevraagd voor een nieuwe loonreeks voor de Algemeen Ambtelijke Dienst en het ziekenhuispersoneel in Suriname.

Deze twee groepen zijn sinds de onderhandelingen van 2018 achtergebleven en nog niet ontkoppeld uit het Functie Informatiesysteem van de Overheid (FISO). “Er zijn dus steeds groepen uit FISO ontkoppeld, maar deze twee groepen zijn achtergebleven. Daar willen we aandacht voor hebben”, deelde CLO-voorzitter Michael Miskin mee na een officieel kennismakingsbezoek van het nieuwe bestuur met de president op maandag 18 oktober.

Miskin merkte op dat er momenteel negen loonreeksen zijn. “Er was eerst een gegeven aan leerkrachten in 2017 en na de loononderhandelingen van 2018 zijn er daarna nog 7 loonreeksen gekomen, maar de bureauambtenaren en het ziekenhuispersoneel zijn in FISO achtergebleven”, zei de CLO-topman. De regering zal dit meenemen in de onderhandelingen met de vakbeweging.

Santokhi deelde mee dat de regering bereid is om meer financiële injecties te geven aan de werkenden, maar er moeten eerst middelen vrijkomen. De injecties die reeds gegeven zijn in de vorm van koopkrachtversterking, komen volgens het staatshoofd door enorme besparingen. De president somde de maatregelen op die genomen zijn om te komen tot de besparingen en het stabiel houden van de economie.

Tijdens dit bezoek is de rol van CLO in het tripartiet overleg tussen de regering, vakbeweging en het bedrijfsleven besproken. In het tripartiet overleg wordt er verder onderhandeld over een pakket aan maatregelen die moeten leiden tot duidelijke zaken met betrekking tot koopkrachtversterking, belastingverlichting, het sociaal vangnet, werkgelegenheid en het prijsbeleid.

De CLO verwacht dat richting 1 januari 2022 de belastingschijven bijgesteld worden, zodat de mensen meer koopkracht krijgen. Het vakbondencollectief ziet graag dat de koopkrachtversterking geïncorporeerd wordt in het loon en dat het komend jaar een nieuwe algemene loonronde zal zijn ingevoerd. De CLO-voorzitter mikt op begin 2022.