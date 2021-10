Dagelijks aantal coronadoden blijft hoog; zaterdag weer 7 personen overleden

In Suriname zijn zaterdag 16 oktober weer 7 coronadoden genoteerd. Het totaal aantal personen dat sinds de start van de pandemie in Suriname is overleden aan de gevolgen van COVID-19, is hiermee gestegen naar 1.014

Dat blijkt zaterdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de cijfers blijkt verder dat er 181 nieuwe besmettingen zijn geregistreerd na 468 keer testen (38,7%). Het aantal personen dat wordt behandeld in de ziekenhuizen is bijna gelijk gebleven.

Afgelopen week is ook een beeld gegeven van het kostenplaatje voor de zorg van COVID-19-patiënten. Voor één COVID-19-patiënt in de ICU liggen de kosten tussen de SRD 12.000 en SRD 15.000. Voor een Cohort COVID-19-patiënt (op de afdeling samen met andere geïnfecteerden) zijn de kosten tussen SRD 6.000 en SRD 7.000.

Medicatie en medische verbruiksartikelen zijn in de afgelopen periode grotendeels door de overheid bekostigd. “We gaan richting 2022 waar de Covidzorg zal worden opgenomen binnen de reguliere zorg; er zal dan rekening worden gehouden met de bovenstaande kosten, aldus Claudiia Marica-Redan voorzitter van de Nationale Ziekenhuis Raad (NZR).

De cijfers van zaterdag 16 oktober 2021: